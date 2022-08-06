Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim." Güncel AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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