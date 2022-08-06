Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim."

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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