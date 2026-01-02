Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti üye sayısı 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının son dönemde 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ak Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. Ak Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. #BizBüyükBirAileyiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
