Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaynağını Karadeniz gazı gibi Türkiye'nin doğal zenginliklerinden alacak bir "Aile ve Gençlik Bankası" kuracaklarını belirterek, "Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğal gazından." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaynağını Karadeniz gazı gibi Türkiye'nin doğal zenginliklerinden alacak bir "Aile ve Gençlik Bankası" kuracaklarını belirterek, "Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğal gazından." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Geçen 21 yılda milyonlarca kişiyi iş, ev, araba sahibi yaparken bu anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Erdoğan, bugün de aynı anlayışla yeni programları hayata geçirmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Karadeniz gazının, Türkiye'nin enerji güvenliği bakımından hayati öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, keşfin ardından rekor sürede karaya çıkartılarak kullanıma girmesini sağladıkları bu gazın sevincini milletle paylaştıklarını anımsattı.

Bu sevinci sadece sözde bırakmadıklarını, evlerdeki tüketime de yansıttıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen, bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak su kullanımı kadarıyla ücretsiz yaptığımızın müjdesini milletime ilan ettim. Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazanç, sadece cari açığımızı azaltacak, enerji güvenliğimizi artıracak olması değildir, bu gazın gelirinden elde edilecek kaynakla toplumun temeli olarak gördüğümüz aile yapımızı ve gençlerimizi destekleyecek yeni bir adım atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazı gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bir 'Aile ve Gençlik Bankası' kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğal gazından. Bu bankayla aile kurumunu güçlendirecek, gençlerimizi destekleyecek çalışmaları finanse edeceğiz. Mesela ev kadınlarımızın emekliliğine, priminin üçte birini ödeyerek destek vereceğiz. Böylece isteyen her ev hanımımız oldukça kolay şartlarla emekli olarak kendi gelirine kavuşacak. Gençlerimizin eğitiminden istihdamına, iş kurmasından evlenmesine, hayata başlarken attığı her adımda yanında olacağız."

Çocuklara sıraların üzerinde kitapların ücretsiz verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Biz okurken kitap bulabiliyor muyduk? Teksir kağıdını satın almaya çalışıyorduk. Ama şimdi kuşe kağıttan, birinci hamurdan ücretsiz olarak yavrularımızın kitaplarını veriyoruz. Artık böyle bir sıkıntı kalmadı. Geldiğimizde kaç üniversite vardı? 76. Şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? Biz buyuz. Laf değil iş ürettik." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" sözleriyle sonlandırdı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Manisalılar, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da otobüsten kendisini bekleyenleri selamladı.

Bayraklarla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nın çevresine, "Manisa hep seninle", "Kazanan Türkiye olacak", "Nabzım seksenle, kalbim tek senle atıyor Reis", "Hiç girme telaşa, Manisa'dan sana oy yok 7'li masa", "Reis'e hay hay, Kemal'e bay bay" ve AK Parti'nin sloganlarının bulunduğu afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara izlettiği videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine ait görüntülerin yanı sıra muhalefetin kentsel dönüşüm, terörle mücadele, 15 Temmuz darbe girişimi ve dış politikaya yönelik açıklamaları yer aldı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Manisa milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

(Bitti)