Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Manisalı çiftçilere 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alımını sürdürecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Manisalı çiftçilere 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Zeytine sağladığımız tane desteğine de devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşık 8 ay önce bir toplu açılış töreni vesilesiyle yine Manisalılarla buluştuklarını ve hasret giderdiklerini dile getiren Erdoğan, bugün de Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olacağına inandıkları 14 Mayıs seçimleri öncesinde Manisalılarla bir kez daha kucaklaşmak, ahit yenilemek istediklerini söyledi.

"Sen ki Şehzadeler, Han'lar şehrisin, cananlar şehrisin, canlar şehrisin, gonca güller, gülistanlar şehrisin. Manisa sevmelere doyulmaz. Ben ayrılsam, gönül senden ayrılmaz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Manisa'yı sevmeye doymadıklarını, doymayacaklarını belirtti.

Manisa'nın yol arkadaşlığında 21 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini, eser kazandırdıklarını, nice mücadelelerden alınlarının akıyla çıktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin demokrasisini ve kalkınmasını güçlendirirken Manisa'yı da 21 yılda yaptığımız 97 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İki stadyum dahil farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk.

Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. 'İlk evim' projemizle Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut ve 'ilk işyerim' projemizle 350 yeni iş yeri inşa edecek, 'ilk arsa' projemizle 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Millet bahçesi projelerimizden dördünü tamamladık, kalanlarıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz."

Manisa'da ulaştırma alanında, 81 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini toplamda 627 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Manisa'ya da hizmet eden İstanbul-İzmir Otoyolu'nu ve İzmir-Manisa yolunda inşa ettikleri Sabuncu Beli Tüneli'ni hizmete sunduklarını anımsattı.

Akhisar Çevre Yolu'nun kalan kesimlerini bu yıl tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, Ankara-Manisa-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapımının da devam ettiğini dile getirdi.

Son 21 yılda Manisa'ya 31 baraj, bir içme suyu tesisi, 46 sulama tesisi, 76 dere ıslahı, 11 gölet, 14 yer altı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik santrali yaptıklarını ve 238 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirten Erdoğan, Manisalı çiftçilere 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini ifade etti.

Üzüme verdikleri destekleri devam ettirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Zeytine sağladığımız tane desteğine de devam edeceğiz." dedi.

Sanayi ve teknoloji alanında 3 yeni organize sanayi bölgesi bir teknopark, 30 araştırma-geliştirme merkezi, 5 tasarım merkezi kurduklarını anımsatan Erdoğan, enerjide ise 217 bin abonesi olan şehre, 13 ilçesiyle birlikte doğal gaz arzı sağladıklarını belirtti.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

"İnanıyorum ki Manisa bu seçimi kazaya bırakmaz"

Meydanda bir genç tarafından açılan, "Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok" yazılı pankartı okuyan Erdoğan, "Doğru. Ben inanıyorum ki Manisa bu seçimi kazaya bırakmaz." ifadesini kullandı.

"14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz?", "14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz?", "14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyor muyuz?" "14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularına "Evet" yanıtını alan Erdoğan, şunları söyledi:

"Maşallah, Manisa kararını vermiş. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam, durmak yok. Gönlünü kazanmadığımız tek kişi bırakmayana kadar her bir insanımıza yaptıklarımızı anlatacağız, Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımızı anlatacağız. Ben sizleri Allah için seviyorum. Bu yolda beraber yürüyeceğiz. Ne diyor şair, 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.'"

(Sürecek)