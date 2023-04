Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "mezhep ayrımı" diye bir dertlerinin olmadığını vurgulayarak, "Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var ne şu dini ne bu dini, bizim tek dinimiz var, İslam ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz yok." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladıkları bir yılda olduklarına işaret etti.

Manisa'nın, vatan topraklarındaki bin yıllık hükümranlığın sınamalarından biri olan Milli Mücadele'de en çok bedel ödeyen ve katkıda bulunan şehirlerden olduğunu belirten Erdoğan, " Manisa, öyle sıradan bir il değil. Bunun için Manisa, istiklalin ve istikbalin kıymetini çok iyi bilir. Son bir asırdır istiklalimize yönelik pek çok sinsi saldırıyla mücadele ettik. Rahmetli Menderes'in 'Yeter, söz milletindir.' diyerek milli iradenin üstünlüğünü, ülke yönetiminde hakim kılma mücadelesi başta olmak üzere bu doğrultuda atılan her adımın önü kesilmeye çalışıldı." diye konuştu.

Erdoğan, ülke yönetimini üstlendikleri 2002'den beri hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı da güçlü bir dirençle karşılaştıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Vesayetiyle, terör örgütleriyle, darbecileriyle, ekonomik tetikçileriyle, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleriyle boğuşa boğuşa bugünlere geldik. Kendini gelişmiş olarak tanımlayan kimi ülkeler, asırlardır dünyanın tüm imkanlarını kendi güvenlik ve refahları için kullanırken bizim vaktimizi ve enerjimizi, kendi sorunlarımızla harcamaya mahkum ettiler. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz, Milli Mücadele'nin ardından kurduğumuz yeni devletimizin ayaklarına vurulan tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın anasının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı? En önemlisi bu ülkedeki her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içinde hem de dünyada güvenle, huzurla, gururla başı dik şekilde dolaşabilmesini sağladık mı?"

"Yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere de devam edeceğiz"

Erdoğan'ın konuşmasının arasında AK Parti tarafından yapılan hizmetlerin gösterildiği video yayımlandı. Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Allah'ıma hamdolsun, bu eserleri inşa ve ihya etme fırsatını bizlere verdi. Allah'ıma hamdolsun, sizin gibi yol arkadaşlarını bizlere lütfetti. Şimdi yeni bir fırsat, 14 Mayıs. İnşallah milletim bizlere 'Yürü' derse, biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere de devam edeceğiz." dedi.

Katılımcılara "Ben size inanıyorum." diyen Erdoğan, "Allah göstermesin, bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. Bunlar emri nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Ne diyor bu bay bay Kemal? Bunlar Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi öldürdüler. O Selo var ya Selo, Edirne'de cezaevinde. Şimdi ne diyorlar: 'Gelir gelmez Selo'yu çıkaracağız. Evlat katili Apo'yu çıkaracağız.' Bunlara fırsat verecek miyiz?" diye sordu.

Miting alanındakilerin "Hayır" diye yanıt vermesinin ardından Erdoğan, şöyle konuştu:

"Öyleyse çok çalışmamız gerekmiyor mu? Bunlar yatıyor kalkıyor, bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye gayret ediyor. Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak, şunu bilin, biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. Biz ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğüne inanmayız. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlıkladır. Bunu siz bilmezsiniz ama bizim buna imanımız var ve yola da böyle devam ediyoruz, böyle devam edeceğiz. Çıkmış bay bay Kemal, Alevilikten, şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var ne şu dini ne bu dini, bizim tek dinimiz var, İslam ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz bizim yok. Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık. Gençler, şimdi Türkiye Yüzyılı'yla ülkemizi nereye tırmandıracağız? Dünyada biliyorsunuz ilk 20 içindeyiz. Yeter mi? Daha iyisi olacak, daha güçlü hale geleceğiz. Buna müsait bir ülkeyiz. Önümüzü kimse kesemez. Yeter ki bu namertlere bu ülke bırakılmasın."

(Sürecek)