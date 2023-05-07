Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu: (7)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu proje Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu proje Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, Anadolu Yakası'nda İstanbul Finans Merkezi'ni kurduklarını ve ilk etabını hizmete açtıklarını söyledi.

İstanbul'da 18 milyon metrekare büyüklüğünde 48 millet bahçesi projesinin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bunlardan bir tanesi de burada, 15'ini tamamladık. Şüphesiz en büyük millet bahçemiz burası olacak. Ulaştırmada 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 794 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlayıp hizmete sunduk mu?" diye sordu.

"Büyük İstanbul Tüneli'ni günde 6,5 milyon vatandaş kullanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden İstanbul'dan İzmir'e 7,5 saatte gidildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi 3 saatte. Nereden nereye? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni hizmete aldık mı? İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray'ı yaptık mı? Asya ve Avrupa'yı denizin altından birleştirdik. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız."

İstanbul'a 1994 yılında belediye başkanı olduğunda 17 kilometre hafif raylı sistem bulunduğuna değinen Erdoğan, metro hattının ise bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarda bulundukları ve belediyelerin kendilerinde olduğu dönemde toplam 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattını İstanbul'a kazandırdıklarını söyledi.

Aynı dönemde İstanbul için toplam 1100 kilometre raylı sistem hattı projesi hazırladıklarını ifade eden Erdoğan, belediye yönetimin değiştiği 2019 yılı Haziran ayına kadar yaklaşık 135 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarının inşaatına başladıklarını anlattı.

"Belediye yönetimi yeni metro hattı inşaatına başlamadı"

Erdoğan, inşaatına başlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro ve Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında yüzde 95, Dudullu-Bostancı hattında ise yüzde 70 fiziki ilerleme kaydettiklerine dikkati çekerek, "Yeni belediye yönetimi bu 1100 kilometrelik raylı sistem projesinden bir metre dahi yeni metro hattı inşaatına başlamadı, yapmazlar, yapamazlar. Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrosunu geçtiğimiz aylarda hizmete açtık. Bu belediye ne iş yapar? Bir de bir şeyler yapsın, yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu'nu da geçen yıl hizmete açtıklarını, aynı şekilde İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nu da yıl içinde hizmete sunduklarını anımsattı.

Bugün İstanbul genelinde inşası süren 144 kilometrelik raylı sistem hattı inşaatının 56 kilometreden fazlasının Bakanlıkça yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Maalesef kendisine, inşaatına başlanmış olarak teslim edilen metroları dahi yapamayan bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız. Biz İstanbul'a hizmeti kesintisiz sürdürmekte kararlıyız. Bakanlığımızın yaptığı İstanbul Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu'nu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metrosu'nu, Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz. Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz. Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Havalimanı-Halkalı hızlı tren hattı ihale aşamasına geldi. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor."

Bir de havalimanı meselesinin olduğunu, İstanbul'a dünyanın en prestijli havalimanını kazandırdıklarını belirten Erdoğan, geçen yıl İstanbul Havalimanı'nın yolcu trafiğinin 64 milyonu bulduğunu, İstanbul'un gurur abidesi bu havalimanının kapasitesini etap etap 120 milyona çıkaracaklarını bildirdi.

"Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi İstanbul olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bünyesinde pek çok hizmet birimi barındıran Haliç Yat Limanı ve kompleksinin yapımının sürdüğünü kaydederek, şunları söyledi:

"İstanbul'a yepyeni bir soluk ve kimlik kazandıracak bu projenin birinci etabını bu yıl tamamlayıp hizmete sunuyoruz. Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi tıpkı Çamlıca Camii gibi artık şehrimizin sembollerinden biri haline geldi. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasını inşa ederek İstanbul'a ve dünyaya kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık. Bunun yanında Taksim Camii'ni inşa ettik. Rami Kışlası'nı kütüphane yanında pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezine dönüştürdük. Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştürerek Fatih'in emanetine sahip çıktık. Dediğim gibi söyleyecek çok şey var. Yüzlerce, binlerce eserle İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi de yine neresi olacak? İstanbul olacak, İstanbul. Bunun için çok çalışacağız."

Alandaki vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Şimdi İstanbul, hazır mıyız? Öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Tamam ve durmuyoruz. Haftaya pazar günü sandığa gidene kadar çok çalışıyoruz. Tamam, durmak yok. Şimdi Kandil'dekilerin dini var mı? Kitabı var mı? Bunların ezanı var mı? İşte bay bay Kemal, onları arkasına almış, ne diyor? 'Haydi, haydi, haydi' Bay Bay Kemal, sen onlarla beraber 'Haydi' demeye devam et. Benim milletim de size haftaya pazar ne diyecek? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Sandıkları patlatacağınıza da inanıyorum. Biz milliyiz, biz yerliyiz ve biz vatanseveriz. Bunlara da vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Kaldıralım elleri. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." şeklinde konuştu.

"14 Mayıs'ta balkon konuşmasını İstanbul ile beraber yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahneye gelen eşi Emine Erdoğan ile alandaki vatandaşları selamladı. Erdoğan, bu sırada alanda çalan Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" adlı şarkısına eşlik etti.

Erdoğan, şarkının bitiminde, "Biz İstanbul'u çok seviyoruz ama çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta balkon konuşmasını İstanbul ile beraber yapacağız. Tamam. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. Allah sizlerden razı olsun. Canım sizlere feda, sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhur İttifakı'nda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu teker teker sahneye çıkarak, Erdoğan ile halkı selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Başkanlar el ele tutuşup selamlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz İstanbul, aşkım İstanbul, sevdam İstanbul...Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.

(Bitti)