Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay bay Kemal istediğin kadar, fıçı dolusu iç hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayyaşa, sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, belediye başkanlığından beri bir prensibi olduğunu, yapmayacağı şeyi söylemediğini dile getirdi.

Söyledikleri her şeyi de Allah'ın izniyle yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, ülkenin ve milletin meseleleri konusunda en küçük bir sorumluluk hissetmeyenlerin böyle bir derdi olmadığını kaydetti.

Erdoğan, onun için de ülkeye kazandırdıkları her esere takoz koyulduğuna işaret ederek, "Milletimize verdiğimiz her hizmete kara çaldılar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Bu hükümet, dünyanın en doğru şeyini de yapsa ne diyorlar? 'Biz yine karşı çıkacağız.' Bunun için biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışımızı da muhalefetle değil kendi kendimizle yapıyoruz. Şimdi isterseniz ülkemize bugüne kadar kazandırdıklarımızı şöyle kısaca bir hatırlayalım." diye konuştu.

AK Parti'nin 21 yılda ülkeye kazandırdıklarının yer aldığı videonun izlenmesinin ardından sözlerine devam eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gördüğünüz gibi tek tek anlatsak günlerce bitmeyecek eser ve hizmetle ülkemizi güçlendirdik. Milletimizi güvenli, huzurlu bir hayata kavuşturduk. Yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Bir ülke düşünün, asırlardır istiklal ve istikbal mücadelesi veriyor. Bir yönetici düşünün, iş başına geldiği günden beri hizmet üretmek için engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığımızda bizi bu şehre hizmetten alıkoymak için neler yaptılar, neler. Biz yılmadık, teslim olmadık, mücadeleyi bırakmadık. Hamdolsun. İstanbul'u sadece CHP'nin çöpünden, çukurundan, çamurundan kurtarmakla kalmadık aynı zamanda bu şehri sahip olduğu avantajları, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla zenginleştirerek, dünyanın gıptayla baktığı bir merkez haline getirdik. Şimdi ben İstanbul'a soruyorum Haliç ne idi? Kokudan yanından geçilebiliyor muydu?"

"2024'te ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız?"

Erdoğan, 9,5 kilometre ötedeki Alibeyköy taş ocağına Haliç'in bütün dip çamurlarını pompa sistemiyle naklettiklerinin altını çizerek, orayı şu anda çocuklar için bir oyun parkı haline getirdiklerini belirtti.

Haliç'in kokudan temizlendiğine vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden mezbahaların olduğu bir yerdi Sütlüce. Oraya Haliç Kongre Merkezi'nin adımını attık. Başlattım, rahmetli Kadir Bey tamamladı. Orada şimdi kongreler yapıyoruz. Nereden, nereye? Böyle bir eser kazandırdık. Boğazın suyunu Haliç'e bağladık. Neyle? Tünel sistemiyle. Bu suyla birlikte Haliç'teki o kirli su temizlendi. Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam maalesef rezil etti. Şimdi de İstanbul'u sel bastığı zaman, bunun gittiği yer belli, ya yurt dışı ya Bodrum. Buralarda hayatı geçiriyor. O da yetmiyor, şimdi de bay bay Kemal ona bir talimat vermiş. 'Sen niye İstanbul'da duruyorsun, çık Van'a git. Van'da da PKK'lılarla anlaşmışlar. Onların işaretini yapıyorlar. ya Ekrem, sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetkar olmak varken, senin oralarda ne işin var? 2024'te ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız?"

"Vesayeti yendik, bu defa da PKK ve FETÖ terör örgütlerinin saldırılarıyla karşılaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un bunlardan çok çektiğini belirterek, "Ankara çok çekti, yeter. İzmir çok çekti, yeter Bunların hepsine birden ders verip, bunları emekliye sevk ediyor muyuz?" dedi.

Vesayetin ayak oyunlarını bozan tarihin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdiklerini, vesayeti yendiklerini dile getiren Erdoğan, "Bu defa da kendimizi PKK ve FETÖ terör örgütlerinin saldırılarıyla darbe teşebbüsleriyle, ülkemizi yıkma girişimleriyle karşı karşıya bulduk." diye konuştu.

Erdoğan, Gezi olaylarında İstanbul'un sokaklarına, "Zulüm 1453'te başladı" yazıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunlar kim? İşte CHP yandaşları. Bunlar duvarlara yazdılar. Benim Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Maalesef ne elde ettiler? Bunlar Dolmabahçe'de Atik Valide Camisi'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Bira şişeleriyle bizim mabedimizi kirlettiler mi? Loderlerle tüneller açmaya kalktılar. Bedelini ağır ödediler ve ödeyecekler. Öyle mi? Biz girdik, biraları devirdik. Bay bay Kemal istediğin kadar, fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayyaşa, sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz. Yapacağımız çok iş var. Bu yolda yürüyecek çok mesafemiz var. 'Zulüm 1453'te başladı' yazanların mesajı açık değil mi? Montaj olduğunu bildikleri halde 17-25'te FETÖ ihanet çetesinin kaset kumpaslarına dört elle sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz gecesi millet darbeye direnirken, tankların arasından süzülüp gidenlerin mesajı açık değil mi? Suriye'yi yerle bir eden kan ve ateş çemberini ülkemize taşımak için terör örgütleriyle kol kola girenlerin mesajı açık değil midir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına, 'tüketmeyin' ülke batsın diyerek, destek olanların mesajı açık değil mi?"

"21 yılda ülkede milli geliri 3 kat arttırdık"

Erdoğan, "Akdeniz'de yaptığımız sondajlara, Karadeniz'de bulduğumuz gaza, Gabar'da çıkardığımız petrole gönlü razı olmayanların mesajı açık değil mi?" diye sorarak, şöyle konuştu:

"Soruyorum size, bunların ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği, devletimizin gücü ve bekası gibi bir gayesi olabilir mi? Kendi ülkesini gidip dışarıya şikayet edenlerden, bu milletin hayrına herhangi bir düşünce ve eylem sadır olabilir mi? Amerika'da 'Benzin istasyonuna gittim' deyip malum restoranda kimlerle görüştün bay bay Kemal söylesene. FETÖ'cülerle ülkemizin savunma sanayinde kat ettiği mesafeyi kendi varlıklarına tehdit olarak görenler, bu toprakların evladı olabilir mi? Şimdi biz tüm bunlara rağmen ülkemize 21 yılda biraz önce özetini seyrettiğimiz eser ve hizmetleri kazandırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılda ülkede milli geliri 3 kat artırdıklarını vurgulayarak, "21 yılda nüfusumuza eklen 21 milyona iş ve AŞ sağladık. Evet 21 yılda 10,5 milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yuvaya kavuşturduk. 21 yılda 14,5 milyon yeni otomobil satışıyla insanlarımızı yeni araçlarının keyfiyle buluşturduk." diye konuştu.

(Sürecek)