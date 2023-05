Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siz İstanbul'sunuz. İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Benim size inancım tam." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesine gittiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun orada kahvesini yudumladığını ve olanları seyrettiğini kaydeden Erdoğan, "Ama bunda yalan bol. Ne dedi? 'Benim haberim olsaydı ben de beklerdim.' Hayatı yalan. Dürüstlük diye bir şey bunda yok. Ama ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. Milletim bizimle beraberdi. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar, buradan her geçtiklerinde adeta aynı hezimeti tekrar yaşıyorlar." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın İstanbul'da dün yaptığı mitinge işaret eden Erdoğan, "Bak niye mitingini burada yapamadı, Yenikapı'da? Nerede yaptı? Maltepe'de. Neden? Çünkü bu iş farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara şöyle seslendi:

"İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. Buna hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Bütün yakınlarımızı, dostlarımızı sandıklara götürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Benim size inancım tam. ve biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Eğer siz 'tamam' derseniz bu iş bitmiştir. Tamam mı? Tamam mı? Eyvallah."

Bir vatandaşın elindeki "Bay Kemal boş sözü, Reis son sözü söyler." yazılı pankartı okuyan Erdoğan, "İşte benim milletim böyle. Zeka fışkırıyor her yerden." karşılığını verdi.

"Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin ilk asrının demokrasi ve kalkınma eksiklerini beraberce telafi ettikleri gibi Türkiye Yüzyılı'nı da milletle beraber kuracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yürekler titresin, gönüller coşsun, kalplerin atışı hızlansın. Hazır mıyız? Şimdi buradan öyle bir ses verin ki ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından duyulsun. Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz siz. Bu mübarek ülkenin, bu kutlu devletin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun. Hazır mıyız? İstanbul, 14 Mayıs'ta fethinden 570 yıl sonra bu şehrin Türkiye Yüzyılı heyecanıyla buluşturuyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta bu ülkenin ve bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için 'Bismillah' diyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor musun? Biiznillah, sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz. Maşallah, barekallah, tebarekallah."

Seçim döneminde gittikleri her şehirde havalimanından miting meydanına kadar attıkları her adımda milletin sevgisine ve coşkusuna şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, Kayseri mitinginde 135 bin, Mersin mitinginde ise 80 bin kişi olduğunu, her şeyden önce yol kenarlarının ve heyecanın muhteşem olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi kararı vermişti. Caddelerdeki, meydanlardaki bu tablo bize, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik"

Bir önceki gün Erzurum'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Dadaşlar bizim otobüsün adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Fakat alana bir geldik, maşallah, orada da 130 bin kişi. Dadaş bu Dadaş? O yürü demezse yürüyemezsin ve onlarla beraber alana yürüdük. Alandaki coşku yine bir başkaydı." değerlendirmesini yaptı.

Bugün İstanbul'un hepsinden bir başka güzel olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhteşem mi muhteşem. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını, ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Buraya, bu kardeşinizi belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi? Susuz. Çöp, çukur, çamur. Buralarda İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı mı? İstanbul'u susuzluktan kurtardık mı? Çöp dağlarından kurtardık mı? Hatırlayın. Ümraniye'de çöp dağları vardı ve çöp dağları patladı, 39 kardeşimiz orada öldü. Ey bay bay Kemal, ya sen bunların hesabını nasıl vereceksin ya? ya sizin geçmişiniz bozuk, geçmişiniz bozuk. Peki biz orayı ne yaptık? Spor tesisleriyle donattık. Niye? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şimdi oralar spor tesisleriyle donatıldı. ve İstanbul'un doğal gazı 50 bin eve girmişti. Biz 1 milyon 250 bin eve çıkardık. Biz buyuz, farkımız bu. Şimdi bunu milletimize siz anlatacaksınız. Ne diyor şair? 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.' Şimdi ben koşuyorum. İnanıyorum ki siz de benimle beraber koşuyorsunuz."

(Sürecek)