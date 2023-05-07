Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını bildirdi.

AK Parti'nin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan ve eşi Emine Erdoğan ile beraber sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlarken, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

İstanbul'da doğduğunu, büyüdüğünü, belediye başkanlığı yaptığını, buradan başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına yürüdüğünü belirten Erdoğan, bu yürüyüşü vatandaşlarla yaptıklarını, tekrar vatandaşlarla aynı yollarda olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısının "Beraber yürüdük biz bu yollarda/Beraber ıslandık yağan yağmurda/Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda/Bana her şey sizi hatırlatıyor." sözlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirindeki "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar/ Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar/ İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda iklim/ O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim/ Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur/ Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur/ Denizde toprak yalnız onda ermiş misale/ ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale/ İstanbul benim canım/ Vatanım da vatanım/ İstanbul, İstanbul" dizelerini seslendirdi.

"Mitinge katılım 1 milyon 700 bin"

Mitinge katılanları selamlayan Erdoğan, "Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar. ve İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz, dün Maltepe'deymişler. Evet, şimdi resmi rakamı getirdiler bana, resmi rakam 1 milyon 700 bin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara sorduğu "İstanbul yapar mı?", "İstanbul sandıkları patlatır mı?" sorularına "evet" yanıtını aldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" adlı şiirinde, "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya/ Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya." dizelerini söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte şimdi İstanbul ayağa kalktı. İstanbul, senin her bir sokağını, semtini, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi 'İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar?' Sade bir semtini bile sevmenin ömre bedel olduğu İstanbul'u biz de doğumdan bu yana aşkla sevdik. Burada doğduk, burada büyüdük, buranın hizmetkarı olduk. İstanbul'u dünyada saygın bir şehri haline getirdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin diğer 80 vilayetinin tüm ilçeleri ve köyleriyle tamamından gelip burada hayat kuran kardeşlerimiz var. Bunun için İstanbul Türkiye'dir, İstanbul aynı zamanda gönül sınırları Türkiye'yi de aşan bir büyük insan zenginliğinin adıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kırım'dan Kerkük'e, Batı Trakya'dan Türkistan'a dört bir taraftan özbeöz kardeşlerinin şehri olduğunu, bütün dünya önlerine serilse ve "Yerle gök arasında nerede yaşamak istersiniz?" diye sorulduğu takdirde cevaplarının "İstanbul" olduğunu vurguladı.

"İstanbul hiçbir farklılığına bakmadan herkesi bağrına basan şehir"

Erdoğan'ın "Siz de İstanbul'da yaşamak istemiyor musunuz?" sözlerine katılımcılar "evet" yanıtını verdi.

Bu heyecanın İstanbullu olmaktan geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aldığımız her nefesinde tarifsiz bir huzur ve mutluluk bulduğumuz tek yer İstanbul'dur. Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Burası tarih boyunca insanlığın hep göz bebeği olarak kalmayı başarmış şehirdir. Burası her köşesinde ayrı bir eda ile yükselen camileriyle medeniyetimizin şahikası şehirdir. Burası Fatih'in fethiyle birlikte ebedi vatanımıza kattığımız ve bir daha asla vazgeçmeyeceğimiz şehirdir. Burası kökenine, inancına, meşrebine, hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir."

Erdoğan, İstanbul'un bir başka olduğunu, İstanbul'un bu farklılığının şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ettiğini, kentin şairlerin anlata anlata, ressamların çize çize, şarkıcıların söyleye söyleye bitiremediği şehir olduğunu dile getirdi.

Doğduğu günden bu yana bu şehirde yaşadığı ve 30 yıldır hizmet ettiği için Allah'a şükreden Erdoğan, "Bize İstanbul'daki her bir fertle bu şehrin güzelliklerini paylaşma imkanı veren Rabbime hamdediyorum. Bize bugün burada sizlerle birlikte olmayı nasip eden Rabbime hamdediyorum. Bugün burada İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sevginize, coşkunuza, ahde vefanıza, kadirşinaslığınıza, azminiz ve iradenizle bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz"

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın kendileri için sadece eskiden gelip geçtikleri, seyahatlerini gerçekleştirdikleri bir yer olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşilköy'deki bu alan önceki asrın başlarında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Maalesef, maalesef bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. İşte onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Evet Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Kardeşlerim biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz, bu terör örgütleriyle beraber gezen dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz."

Vecihi Hürkuş'un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları, SİHA'ları, akıncıları evet hep beraber inşallah bunlara gömdürmeyeceğiz ve bir de bunlarla birlikte inşallah savunma sanayinde ülkemizi ayağa kaldıracağız. Burasının bir diğer önemli özelliği de 15 Temmuz destanını İstanbullularla birlikte yazdığımız yerdir. Biliyorsunuz bu kardeşinizi, FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldiler ve gece buraya indik." diye konuştu.

(Sürecek)