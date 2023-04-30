Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Ankara Mitingi'nde konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattını 2025'te hizmete açmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapımı ve projesi devam eden hatlar tamamlandığında Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattını 2025'te hizmete açmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapımı ve projesi devam eden hatlar tamamlandığında Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Memurlarımızın CHP'nin yönetimi döneminde maaş almadığı günleri hatırlıyor muyuz? Daktilo makinelerinin Başbakanlık önüne atıldığı günleri hatırlıyoruz, değil mi? Ey Bay Kemal, bize ne anlatıyorsun? Öyle saf saf Savaş Ay'ın programında öyle oturuyorsun köşede. Benim garip Anadolulu insanım, gelmiş hastaneye, hastane rezillik ve o hastanelerde o serumların, tuvaletlerin hali, ne rezillikti." diye konuştu.

Gazeteci Savaş Ay'ı rahmetle anan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü dolduğu dönemdeki televizyon programından çeşitli görüntüleri içeren videoyu alandakilere izletti.

Videodan sonra alandakilere, "Şimdi böyle birisine, bir SSK'yı idare edemeyen bu zavallıya, yahu bu ülke teslim edilebilir mi?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şurada, sağlıkta bizim neler yaptığımızı biliyorsunuz, değil mi? Sadece şu Ankara'da herhalde bir Etlik, bir Bilkent bunun bütün bu dediklerine yeter de artar bile. İstanbul'da bir Çam Sakura, bir havalimanındaki Murat Dilmener, bir karşı tarafta Anadolu Yakası'nda Feriha Öz... Bunlar birer şehir hastanesi, bunların hepsi birbirinden güzel. Avrupa'dan, her yerden buralara hasta geliyor. Bu keyfinden değil, bütün bu hastanelerin modern oluşundan geliyor. Buralara kolay gelmedik, buralara evet, bir başarı ortaya koyarak geldik."

Türkiye'nin genelinde şu anda 20 şehir hastanesi olduğunu anımsatan Erdoğan, eğitim ve araştırma hastanesinin olmadığı ilin bulunmadığını söyledi.

"Son 21 yılda, 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." ifadelerini aktaran Erdoğan, "Varsın devlet olmasın ama benim halkımın tek nefesi her şeye bedel. İşte biz bunları başardık, eğitimde, sağlıkta başardık." dedi.

İktidara geldiklerinde 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını ve üniversitesi bulunmayan ilin olmadığını belirten Erdoğan, "Kardeşlerim bunlar neyi, neyle yapacak? Yapamazlar. Bu bir dert dert... Derdi olmayandan bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 81 ili gibi Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın da hangi ihmalleri yaşadığının bilindiğini dile getiren Erdoğan, bunun için 21 yıldır diğer şehirlerle birlikte Ankara'yı geliştirmek, kalkındırmak, güzelleştirmek, insanın hayat kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını, çabaladıklarını belirtti.

Ankaralılara bunun hesabını sormaları gerektiğini, son 21 yılda, 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ya bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Eğitimde 24 bin 227 derslik kazandırdık. Ankaramızda 4'ü devlet olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 25 bin 648 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda 110 spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda 12 milyar lira tutarında kaynakla, başkentimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekledik. Sağlıkta 10 bin 382 yataklı 45 hastaneyle birlikte 160 sağlık tesisi inşa ettik."

" Türkiye'yi biz örüyoruz"

Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin en büyük, en modern hastaneleri olarak hizmet verdiğini ifade eden Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ kanalıyla 95 bin konutun uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydetti.

Ankara'ya İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'yle 18 bin 450 yeni konut inşa edeceklerini, 1000 iş yeri yapacaklarını, İlk Evim Arsa Projesiyle 100 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceklerini söyleyen Erdoğan, "Kentsel dönüşümle 40 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Ankara'daki 43 millet bahçesi projemizden 12'sini tamamladık. Kalanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ulaştırmada, şehrin bölünmüş yol uzunluğunu 721 kilometre ilaveyle 1187 kilometreye çıkardıklarını, Ankara'yı hızlı tren hatlarıyla, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a bağladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu biz yaptık. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Bizden önce bunlar niye böyle bir şey yapmadı? Geçtiğimiz hafta Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da hizmete sunduk. Şimdi bu masanın etrafındakilerden bir tanesi 'Sivas'a yüksek hızlı trene ne ihtiyaç var?' dedi. Hey Allah'ım yarabbim... İşte o da masanın etrafında, onun diğerlerinden bir farkı olabilir mi? Siz isteseniz de istemeseniz de hani bunlar Atatürkçü'yüz diyorlar ya. Gazi ne diyordu; 'Demir ağlarla ördük.' diyordu, değil mi? Demir ağlarla şimdi biz örüyoruz biz. Türkiye'yi biz örüyoruz."

Erdoğan, gelecek ay sonuna kadar vatandaşların bu hatta ücretsiz seyahat edebileceklerini, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da 2025'te hizmete açmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapımı ve projesi devam eden hatlar tamamlandığında Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için Başkentray'ı, Batıkent-Sincan Metrosu'nu, Kızılay-Çayyolu Metrosu'nu, Keçiören-Kızılay Metrosu'nu hizmete aldık. Nerede, hani nerede büyükşehir? Onun yapması gerekirdi bunları. Niye yapmadı? Yapmaz, yapamaz. Onların bu tür işlerle alakası yok. Bay bay Kemal söyle de gitsin o biraz soğan, patates üretsin." diye konuştu.

Keçiören-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı projesini tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, yakında ihalesine çıkacaklarını, Esenboğa Havalimanı ile Kızılay'ı birbirine bağlayacak hattı 2026'da tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Sincan ve Çayyolu metrolarını birleştirmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, "Tarım ve ormanda 26 baraj, 2 içme suyu tesisi, 33 sulama tesisi, 11 arazi toplulaştırma, 76 taşkın koruma tesisi, 11 gölet, 1 atık su arıtma tesisi, 2 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Bak ben vaatten bahsetmiyorum, yaptıklarımızı anlatıyorum bay bay Kemal. Ey benim milletim bu anlattıklarımı siz de bilmeyenlere anlatın." dedi.

"Ankara'ya yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor"

Çiftçilere 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ankara son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla savunma sanayinin de başkenti oldu. Geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan savunma sanayimizin yaklaşık yarısının üretimini Ankara yapıyor. Enerjide nüfusunun yüzde 98'inin doğal gaz imkanından faydalandığı Ankara'da bütün ilçelere doğal gaz arzını sağladık. Karadeniz gazının müjdesini milletimizle paylaşmak için konutlardaki bir ay boyunca tüm tüketimi, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma tüketimini ücretsiz yaptık. Çıkardık mı doğal gazı? Hala inanmıyorlar. O bebecan çıkmış diyor ki 'Nerede?' Eline diline dursun, Allah göz vermiş görmüyor, kulak vermiş duymuyor. Niye? Kalp mühürlü. Bak her şeyiyle bunu göstere göstere yaptık."

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ni, Millet Kütüphanesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "Ne kadar özetlersek özetleyelim. Ankara'ya yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Ankara ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya ilan edecek, gençlerimize bırakacağımız bu en büyük mirasa gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bunun için Ankara'ya çok önemli görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'dekilerin bayrağı değil, paçavraları olduğunu, onların uzantılarının da aynı noktada bulunduğunu" kaydederek, "Bunlara dersi nerede vereceğiz? Sandıkta vereceğiz. Bunların bayrağı yok. Bunların ezanı yok. Bunlara dersi bizim orada vermemiz lazım." dedi.

Notlar

Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan platformdan Ankaralıları selamladı.

Erdoğan, yaklaşık 5 dakika süren kürsüdeki selamlamasının ardından "Sizleri çok seviyorum. Rabbim sizlerin sevgisinden bizleri mahrum etmesin." dedi.

Türk bayraklarıyla süslenen miting alanının çevresine AK Parti'nin seçim sloganlarının yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerini de öven pankartlar asıldı.

Pankartların bazılarında, "Türkiye bu yüzyıla damga vuracak. O mührün sahibi Erdoğan olacak", "Yedi cumhurbaşkanı yardımcısına bedel, bir Fuat Oktay yeter", "İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma… Devamı yakın", "Asil bir milleti asılsızlar yıkamazlar", "Denizde TCG Anadolu, karada Togg, gökyüzünde İHA, SİHA, nereye baksan reisten bir imza", "Ankara'nın denizi yok ama sevgisi okyanustur", "Mevzubahis vatansa doğru adam Erdoğan" mesajlarına yer verildi.

Kurulan sahnenin iki yanına ve alanın arka bölümlerine dev ekranlar kuruldu.

Miting başlamadan önce yapılan anonsta alanın tamamen dolduğu, Konya yolunun da kapandığı belirtildi.

Miting öncesinde AK Parti'nin seçim şarkıları çalındı ve alanı dolduran vatandaşlar bazı şarkılara da eşlik etti.

Sanatçı Uğur Işılak da AK Parti için hazırladığı şarkılarını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 saat 15 dakika kürsüde kaldı, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Ankara milletvekili adayları olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanı sıra diğer adaylar da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Ankara milletvekili adayları tanıtıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da konuşmasında, AK Parti'nin Ankara ve Türkiye'ye kazandırdığı hizmetlere işaret ederek 14 Mayıs'ta yeniden AK Parti'ye oy verilmesini istedi.

Özcan, "Bizler parmakla gösterilen hizmetler yapıyoruz, onlar millete parmak sallıyorlar. Büyükşehirleri perişan ettiniz, sıra Türkiye'ye mi geldi? Rahmetli Erbakan Hocamız gibi, 'Hadi oradan' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İl Başkanlığı yönetimi ve çok sayıda partili de katıldı.

(Bitti)