Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Ankara Mitingi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu milletin elinden siz TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları alamazsınız, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız, Kızılelma'yı hiç alamazsınız." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye düşmanı kim varsa, hepsi umudunu bay bay Kemal'e bağlamış." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındakilere şu sözlerle seslendi:

"Şimdi soruyorum sizlere. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in varisi Ankara, bu sinsi tezgaha, bu kirli hesaba eyvallah eder mi? Milli Mücadele'nin şehri Ankara, İtfaiye Meydanı'ndaki eskicilerin bile tenezzül etmeyeceği bu bayat senaryoya itibar eder mi? 15 Temmuz direnişinin kahraman şehri Ankara, iradesini terör örgütlerine yancı yazılan bu mankurtlara teslim eder mi? Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifi Ankara, evlatlarının geleceğini bu yıkım ekibine bırakır mı? Son devletimiz, cumhuriyetimizin başkenti Ankara, kaderini bu siyasi ve ekonomik mandacıların eline bırakır mı? Şehitleri ve gazileriyle iftihar eden Ankara, hangi sebeple olursa olsun onların ruhunu, hatırasını incitecek bir adım atar mı? Peki Ankara'ya ne yakışır? Ankara'ya cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? Ankara'ya 21 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek yakışır mı? Ankara'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara yoldaş olmak yakışır mı? Ankara'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak şahlanış döneminin öncülüğünü yapmak yakışır mı? Ankara'ya Cumhur İttifakı'yla birlikte olmak, Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı?"

14 Mayıs seçimlerinde Ankara'dan rekor destek beklediklerini belirten Erdoğan, "Ankara'nın sandıkları patlatacak oy oranlarıyla yine tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapacağına inanıyorum." dedi.

"Vatandaşa meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık"

Erdoğan, ülkeye ve millete hizmet etmenin bir gönül, nasip, aşk işi olduğunu ifade ederek, "Aşk ile koşan yorulmaz." dedi ve geldikleri tüm makamlarda bu anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ya bu adamın bir referansı var mı, yalandan başka... Ne yaptın sen ya? SSK'nın genel müdürü oldu, SSK'yı batırdı. Şimdi bu arada çok heyecanlanmış kendini Maliye Bakanı ilan etti. İzlediniz mi? Zavallı... Ondan sonra 'Kurtcebe geldi, görevi yaptı' filan dedi. ya sen Maliyede bir memurdun, hiçbir zaman bakan makan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun? Başka çaresi yok. Gelebildiği tek yer memurluktu. Bununla da memur kardeşlerimi aşağılamıyorum. Onlar, ondan çok daha yükseklerde. Şimdi buna bu hesabı verelim. Şimdi ne yaptı bu? İşte yanına oy alabilmek için her birine birer Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek, bunun adı rüşvettir, hepsine birer rüşvet ve bu rüşvetle beraber de onların da oylarını almak. Şimdi ben soruyorum; bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?"

Bu milletin sandıkta omuzlarına yüklediği ağır sorumluluğun hakkını en güzel şekilde vermeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, zorluklarla karşılaşsalar da şikayet etmediklerini, asla bahanelere sarılmadıklarını anlattı.

"Vatandaşa meydanlarda verdiğimiz sözleri, göreve gelince unutanlardan, üzerine beton dökenlerden hiçbir zaman olmadık." diyen Erdoğan, laf yerine iş ürettiklerini, reklam yerine hizmet yaptıklarını, ihtiras peşinde değil, ülkeyi ihya peşinde koştuklarını ifade etti.

Erdoğan, milletin de samimiyetlerini gördüğünü, mücadelelerini takdir ettiğini, siyasi hayatlarında duasıyla, desteğiyle kendilerine hep sahip çıktığını anlattı.

Bolu Tüneli'nin unutulmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bolu Tüneli'yle ilgili ne diyorlardı? 'Burayı patates deposu mu yapalım, doğal gaz deposu mu yapalım?' Hep öyle demediler mi? Kimin dönemiydi bunlar? İşte CHP'nin dönemleriydi. Biz geldik, dedik ki 'Hayır. Ne patates deposu, ne doğal gaz deposu, biz bu tüneli açacağız ve buradan karda, kışta benim vatandaşımın o çektiği çileyi sona erdireceğiz.' Yaptık mı? Bolu Dağı Tüneli'ni böylece açtık mı? Sadece bunları anlatın. Ne yaptıysak onu anlatın." diye konuştu.

"Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışmak isteyen herkese hodri meydan diyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışmak isteyen herkese hodri meydan diyoruz. Ziya Paşa ne diyor; 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Olay bu. Çünkü biz bu konuda kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün karşılarında bambaşka bir manzara bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ortada elle tutulur hiçbir eserleri olmayanlar, referansı olmayanlar, sağda solda dolanıp akıllarına ne gelirse üflüyorlar. Bunca zamandır bu kadar seçime girdi bu adam, hangisinden bir netice aldı? Yok. Bunca yıldır ülkeye ve şehirlerine hizmet etmeyi öğrenemediler. İşte Ankara'ya 'iyi günler' diyor. Yahu Ankara'ya 'iyi günler', 4 yıldır yapmadınız da bundan sonra mı yapacaksınız? İstanbul'a ne yaptınız? Yağmurda, çamurda İstanbul'u sel aldı götürdü, İzmir'i sel aldı götürdü. Ne yaptınız? Yok bir şey. İzmir Körfezi, kokudan geçilmiyor. İstanbul'u Haliç'i biz o kokudan kurtardık. Bu geldi ne yaptı? Yine rezil etti. Yapamazlar. Bunların işi değil. Bunların eline, bay bay Kemal'e özellikle söylüyorum; beş tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelir. Ankara keçisi çok kıymetli, bunlara teslim edilmez. Hele Haymanalı, sakın bunlara böyle bir şeyi teslim etmeyin. Ama maşallah uğraşıp didinerek güç bela iki ayda elleriyle kalp yapmayı bunlar becerir, o kadar... Size demiyorum. Onlar çünkü kalp yapmayı da bilmezler. Milletin kendilerine güvenmediğini, ülkeyi teslim etmeyeceğini gördükleri için gerginlik de her gün biraz daha artıyor. Kimlerle ittifak kurduklarını gizlemek, bu ittifaklar için kimlere ne vaat ettiklerini gözden kaçırmak için her yaptıkları gibi yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş İstanbul Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki bir gruba vereceklermiş. Türkler, Amerikalı bir şirketin sahipleri, ya onlarla ben görüştüm. Onlar bana geldiler Amerika'ya gittiğimde. Dedim ya 'Gelin, yeter ki yatırım yapmak isteyin. Siz böyle bir yatırım yapmak isterseniz, kapımız açık. Hele hele yatırımcı için, sonuna kadar kapılarımız açık.' O gün bugündür o zamanlar başbakanım, hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç bu işi geç..."

"Bu milletin elinden siz TEKNOFEST'i alamazsınız"

Erdoğan, TEKNOFEST'le ilgili, "Şimdi takmış TEKNOFEST'e, onunla ilgili konuşuyor. Her önüne gelen 'Biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız'. ya bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız." dedi.

TEKNOFEST'in dün Atatürk Havalimanında 360 bin, bir önceki gün 240 bin kişiyle toplandığını, büyük ihtimalle bugün de yine en az o kadar kişiyle toplanacağını ifade eden Erdoğan, "Ve gelenler gençlik. Bu milletin elinden siz TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları alamazsınız, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız, Kızılelma'yı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar, suyla. Siz ne zannediyorsunuz ya? Bu çocuk oyuncağı mı? Buralara öyle kolay gelmedik, kolay gelinmedi." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)