Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (4)

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, Türk edebiyatının anıt isimlerinden merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "değişirken devam etmek, devam ederken değişmek" tanımının siyaset sahnesinde ete kemiğe büründüğü yapının AK Parti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 yıldır sadece aşkla, heyecanla, samimiyetle değil, kendilerini yenileyerek yürüdüklerini belirterek, reformun AK Parti'nin siyasi varlığının devamlılığını sağlayan muharrik gücü olduğunu, reformu 24 yıllık hikayelerinde bir istisna olmaktan çıkardıklarını, hayatın olağan akışı içerisinde kendiliğinden gelişen mutat bir pratiğe dönüştürdüklerini ifade etti.

İlk etapta dönüştürücü reformlarla vesayetçi yapıları gerilettiklerini söyleyen Erdoğan, "Hak ve özgürlükleri genişlettik. Devletle vatandaş arasındaki güveni yeniden tesis ettik. İkinci etapta koruyucu ve tamamlayıcı reformlarla devletin kurumsal kapasitesini güçlendirdik. Güvenlik, savunma, dış politika ve ekonomi alanlarında Türkiye'nin stratejik kabiliyetlerini artırdık." diye konuştu.

"Barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız"

Erdoğan, bu iradeyi aynen devam ettirdiklerini vurgulayarak, bölgede yeni bir oyun sahnelenirken, dünyada yeni bir denklem kurulduğunu belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığı artık açık açık dillendirilmektedir. Gazze'deki soykırımın failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor. Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda, Türkiye karşıtı bu politikanın emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Ne yapılmaya çalıştığının tabii ki bilincindeyiz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, basirete, tecrübeye ve kararlılığa da ziyadesiyle sahibiz. Ülkemizi içeride zayıflatmayı, dışarıda hırpalamayı hedefleyen bu politikayı hamdolsun boşa çıkartıyoruz. Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız. 23 yılda bunun her alanda altyapısını oluşturduk."

"Çalışmalarımız hızla olgunlaşıyor"

Erdoğan, bir adım daha atmanın hazırlıklarını yaptıklarını, 8. Olağan Büyük Kongre'de yerel hatlarıyla çevresini çizdikleri "Türkiye Yüzyıl Reform Programı"nı olgunlaştırdıklarını bildirdi.

Özgürlükleri korumak için güvenliğe, güvenliği tesis etmek için özgürlüğe ihtiyaç duyulduğu prensibinden hareketle programı şekillendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Amacımız, ülkemizin iç ve dış tehditler karşısında istikamet sahibi, dirayetli, muhkem ve müessir bir aktör olarak yeniden konumlanmasını sağlamaktır. Sivil toplumdan yerel yönetimlere, sosyal politikalardan ekonomiye, teknolojiden siyasete kadar birçok başlıkta çalışmalarımız hızla olgunlaşıyor." dedi.

Erdoğan, program sayesinde devleti, milleti, kurumları ve bürokrasiyi Türkiye Yüzyılı'nın gereklerine uygun bir yapıya hazır hale getireceklerini vurguladı.

Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını, önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünü ihya, bugünü tahkim ve geleceği inşa eden bir paradigmanın ürünü olan Türkiye Yüzyılı Reform Programı'yla inşallah hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız. Çok değerli kardeşlerim, şunu burada bir kez daha önemle ifade etmek isterim. Bizim 24 yıldır olduğu gibi bugün de referansımız millettir. Biz bu yola sadece ve sadece milletin gönlüne girmek, milletin gönlünde taht kurmak için çıktık. Hedefimiz önce Allah'ın rızasıdır. Sonra milletin takdir ve teşekkürüdür. Allah'ın rızası, milletin takdiri ve teşekkürü dışında bizim için bir kriter yoktur. AK Parti olarak biz 24 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Uzun soluklu bir kutlu yürüyüş yapıyoruz. İsimler değişir, ünvanlar değişir ama bizim kutlu yürüyüşümüz aynı istikamette inşallah devam eder."

"Son nefese kadar vatan, millet, ümmet için üretmeye, koşmaya, koşturmaya devam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 yıldır burada olduklarını ve yıllarca burada olacaklarını söyledi. Yetişmiş, tecrübeli, birikimli kadrolarla nice yıllar Türkiye'nin, milletin hizmetinde koşturacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz. Şurası da çok önemli. Kibir, böbürlenme, gurur bizim kapımızdan içeriye girmedi. Bundan sonra da Allah'ın izniyle hiçbir zaman girmeyecek. Milletimize karşı su gibi berrak, toprak gibi mütevazı olacağız. Şunu unutmayın kardeşlerim, biz sadece 24 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim ulaştığımız seviyelere, muhalefetin hayalleri bile erişemez. Ancak kendi kendimizle yarışıyoruz. Rehavete de kapılmayacağız. Her yeni gün yaptıklarımızın üzerine bir yenisini koymak zorundayız. Merhum Neşet Ertaş'ın söylediği gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Ne zaman ki yoruldum, o zaman öldüm. Ölmediğimize göre çalışmaya devam. Son ana kadar, son nefese kadar vatan için, millet için, ümmet için üretmeye, koşmaya, koşturmaya devam. Bizim anlayışımız budur. Bizim hayat pusulamız budur."

Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, AK Parti'nin 24'üncü doğum gününü kutlayarak, millete hizmetle geçecek daha nice yıllara hep birlikte erişme temennisinde bulundu.

Notlar

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, programın yapıldığı salona çiçek gönderdi.

AK Parti'nin 24 yıllık hikayesini anlatan bir belgesel filmi gösterildi.

Salona, "24 Yılın Hikayesi, Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si" afişleri asıldı.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar tarafından partinin 24 yıllık hikayesine şahitlik eden, seçim zaferlerinin fonunu oluşturan 24 şarkının bulunduğu plak hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda partililerle fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti.

