Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakın, her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Şunu burada bir kez daha ifade ediyorum; Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bir siyasi parti olmanın yanında aynı zamanda bir okul olduğunu söyledi.

14 Ağustos 2001'den itibaren hem parti kadrolarını hem de bürokrasideki kadroları sürekli yenilediklerini, Türkiye'ye alanında tecrübeli çok sayıda isim kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "AK Parti bugün siyaset yapma ve devleti yönetme hususunda Türkiye'nin en iyi, en tecrübeli, en bilgili ve birikimli kadrolarıyla mücehhezdir. AK Parti'yi Türkiye'nin en büyük partisi yapan işte bu yetişmiş, işte bu liyakatli insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu dinamik, bu hareketli yapıyı muhalefet partilerinde asla göremezsiniz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti içinde lise ve üniversite yıllarından itibaren siyaset yapmaya başlayan bir gencin, siyasete istikamet çizme ve devlet yönetme idealiyle bu yola girdiğini ifade ederek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"O yol daima açıktır. Ağabeylerinin, ablalarının yanında pişen gençlerimiz bugün bakanlık kadrolarımızda, milletvekili olarak, belediye başkanları olarak, genel merkez kadrolarımızda kendilerine yer buluyor, çok önemli hizmetlere imza atıyor. AK Parti, insan öğüten bir değirmen asla değildir. Bizde emeklilik yoktur. Bizde kenara çekilmek, inzivaya çekilmek yoktur. Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla kopartmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz. Her yaştaki arkadaşımız bizimle yol yürümeye devam ettiği müddetçe elbette biz de onun bilgisinden, tecrübesinden, görgüsünden istifade etmeyi sürdürürüz."

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin birikimi ve hazinesi olduğunu, Türkiye'de siyasetin asli misyonuna AK Parti'yle birlikte kavuştuğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iç politika, dış politika, ekonomi ve güvenlikte yıllarca birikmiş, zamanla kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini, böyle bir kapasiteye sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdiğine işaret etti.

Ülkenin kazanç hanesine yazdırdıkları en büyük başarılarından birinin siyasette diyalog ve uzlaşı kültürünü güçlendirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye sürecimizle inşallah bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Süreç sayesinde yalnızca terör sorununu çözmeyi değil, terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraberce inşa edelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak birlikte başlattığımız bir devlet politikası olarak yine beraberce yürüttüğümüz bu süreçte kısa sürede çok önemli mesafe alındı."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile Meclis'in de en geniş katılımla sürece dahil olmasının sağlandığını, ilk üç toplantının verimli bir iklimde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Temennimiz, bu yapıcı atmosferin korunmasıdır. Cumhur İttifakı, çözümden ve diyalogdan yana olduğunu, sürecin başarısı için halisane bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya koymuştur. Gönül ister ki diğer partiler de aynı hüsnüniyetle hareket etsin. Umuyor ve temenni ediyorum ki millete karşı mesuliyet duygusu siyaset kurumunda güçlenerek devam eder. Bakın, her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Şunu burada bir kez daha ifade ediyorum; Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır.

Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacaktır. Her kim siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa açık söylüyorum ne bu millet onun yüzüne bakar ne de gelecek nesiller onu affeder. Sırtında yumurta küfesi olmayanların, sorumluluk taşımayanların bizim ilk günden beri sürdürdüğümüz dikkatli, itinalı, fakat bir o kadar da kararlı tavrımızı anlamakta zorlandıklarını görüyoruz. Bir defa şunun bilinmesini isterim; yapıcı eleştiriye elbette kulak tıkamayız ama yıkıcı eleştiriye, yalana, tahrike, algı operasyonlarına da eyvallah etmeyiz. Yıkım ekibinin bize yüklenmelerine güler geçeriz. Ama bizi övdüklerinde 'Nerede yanlış yaptık acaba' diye kendimizi sorguya çekeriz."

"Bunun heba edilmesine göz yummayacağız"

Erdoğan, çok hassas bir süreç yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve o emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz. Aziz milletimiz, asırlardan süzülüp gelen Anadolu irfanıyla, o engin basireti ve sağduyusuyla bizim ne yapmaya çalıştığımızın çok net farkındadır. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz bizim bu riske niçin girdiğimizin farkındadır. Muarızlarımız ve hasımlarımız da Terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunun aynı şekilde farkındadır. Burada tekrar ediyorum, Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun heba edilmesine göz yummayacağız. AK Parti olarak tam kadro vakar içinde, omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle milletimizin beklentilerine ve partimizin büyüklüğüne yaraşır biçimde aydınlık yarınlara kapı aralayan bu süreci inşallah özenle yöneteceğiz."

(Sürecek)