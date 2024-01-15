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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına gelerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Erdoğan, il binasına girerek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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