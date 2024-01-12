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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve AK Parti yönetimiyle bir araya gelerek İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti yönetimiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki ilçelerin belediye başkan aday isimlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul AK Parti Üsküdar İstanbul Politika Güncel Haberler

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