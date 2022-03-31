Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de Romanlara yönelik çalıştayda katılımcılara telefonda seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda Romanlara hitabında bir ve beraber olma vurgusu yaparak "Bizi kimse bölemeyecek, bizi kimse birbirimizden ayıramayacak." dedi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen "Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Yenilikçi Politikalar" başlıklı çalıştayda, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Çalıştaya katılanlara telefonda hitap eden Erdoğan, bugün, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelerek AK Parti Genel Merkezi'nde birleşen Romanların, yeni bir adımı farklı bir şekilde atmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"İnanıyorum ki Türkiye'de, AK Parti ile birlikte Roman kardeşlerimizin bir araya gelişi, Roman kardeşlerimizin, özellikle kardeşlik noktasında, bütünleşme noktasında AK Parti çatısının nelere muktedir olduğunu görmesi açısından çok çok önemli bir adım." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Roman kardeşlerim bütün; ayrılıkçı, özellikle kardeşi kardeşe vurduran yanlışlara karşı sizler bir bütünlüğü, bu çatının altında ifade ediyorsunuz. Bundan böyle özellikle Roman kardeşlerimin AK Parti çatısı altında bu bütünleşmeyi, bu birliği, beraberliği ortaya koyması başta şahsım olmak üzere, partimizin bütün üst kademe yöneticilerini de çok çok mutlu etmiştir. Sizlerle birlikte bundan sonraki süreçte şunu başarmamız gerekiyor. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bizi kimse bölemeyecek, bizi kimse birbirimizden ayıramayacak. Çünkü biz öyle köklü bir medeniyetin varisleriyiz ki bizim içimizde renk, ırk, kabile bu tür ayrımlar asla olamaz. Hele hele AK Parti çatısı altında böyle bir ayrımcılığı yapmak, böyle bir ayrımcılığa fırsat vermek hiç mi hiç mümkün değil.

Biz, birbirimizi renginden, parasından, pulundan dolayı sevmiyoruz. Biz birbirimizi hangi kavimden, hangi kabiledendir diye sevmiyoruz. Biz birbirimizi yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü anlayışıyla seviyoruz. Bu anlayışla da yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Arap'ı ile Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Gürcü'sü ile asla AK Parti çatısı altında bir ayrımcılık olamaz, olmayacak. Sizler, bugün bana göre gayet güzel bir uygulamasını yapıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirerek inşallah sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bunun en güzel örneklerini vereceksiniz. Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Sizleri Allah için seviyorum. İnşallah bu çalışmalarımızı yaygınlaştırarak devam edeceğiz."