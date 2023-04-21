Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik."

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hisarcık Çukurova AK Parti Güncel Haberler

title