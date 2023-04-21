Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel