Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik."