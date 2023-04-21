Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır."
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel