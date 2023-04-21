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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hisarcık Çukurova Güncel Haberler

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