Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin adaylarını destekleyecekleri 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını sıklaştıracaklarını, 85 milyona sözlerinin olduğunu ifade etti.

"Tek millet" diyerek herkesi kucaklayacaklarını, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Tek bayrak" diyerek bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılacak, hilali mahzun ve yıldızı sönük bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacaklarını kaydetti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Parlamentoda çıkmış birisi, ne idüğü belirsiz, benim Grup Başkanvekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. Şunu bir defa iyi bil, AK Parti'nin hiç bir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası' demez. Hiç bir ferdi bayrağımızla ilgili 'paçavra' demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. AK Parti, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyerek yola giren bir partidir. Onun için kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Meclis'in kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibiliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız."

"Tek vatan" dediklerini, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Tek devlet" diyerek binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacaklarını belirtti.

Bu uğurda gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarının, mücadeleyi bir an bile bırakmayacaklarının altını çizen Erdoğan, gerektiğinde canları pahasına binlerce yıllık bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh, muhkem bir şekilde teslim edeceklerini, bunun için hep birlikte canlarını dişlerine takarak çalışacaklarını kaydetti.

"Her işimizi milletimizle istişare içinde yürütüyoruz"

Partinin kuruluşundan bu yana yerel seçim, halk oylaması ve genel seçim gibi vesilelerle 17 defa sandıkta milletin terazisine çıktıklarını hatırlatan Erdoğan, yapılanların ve yapmak isteyip yapılamayanların hesabını eksiği ve fazlasıyla millete tek tek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Eser ve hizmetlerin icmalini yaparken, aynı zamanda projeleri, hedefleri ve geleceğe dair yol haritasını milletle paylaştıklarını anlatan Erdoğan, asla milleti seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadıklarını, yılın her günü, günün her saati milletle birlikte olduklarını belirtti.

Seçim dönemlerinin kendileri için sadece milletle gönül bağının daha da kuvvetlendirildiği kavlin ve ahdin yenilendiği özel dönemler olduğunu ifade eden Erdoğan, bu anlayışla seçim kampanyası dönemlerinde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla ruberu iletişim kurduklarını, çarşıda, pazarda, sokakta insanlarla istişare ettiklerini ve kucaklaştıklarını dile getirdi.

Erdoğan, belediye başkanları, adaylar, belediye meclis üyelerinin hep birlikte kapı kapı dolaşıp, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını belirterek, bu şekilde 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceklerini, sandıkları patlatarak sandıklardan çıkacaklarını söyledi.

Hiç kimseyi ayırmadan toplumun tüm kesimlerini bağırlarına bastıklarını, hemşehrilerle olan diyaloğu daha da sıkılaştırdıklarını ifade eden Erdoğan, siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına programla, projeyle, icraatla, vizyonla çıktıklarını kaydetti.

Böylece her kampanya dönemini milletle muhabbeti yeniledikleri, dayanışmalarını perçinledikleri bir şölene dönüştürdüklerini anlatan Erdoğan, 18'inci kez milletin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki 31 Mart seçimlerine, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyetle hazırlanıyoruz. Adaylarımızdan seçim beyannamemize kadar her işimizi milletimizle istişare içinde, milletimizin görüşlerini alarak yürütüyoruz. Milletimiz neyi uygun gördüyse, bizden beklentileri neyse onu yapmanın, onu hayata geçirmenin derdindeyiz." diye konuştu.

"Seçim sandıktan önce sahada kazanılır"

Seçimin sandıktan önce sahada kazanıldığını, sahada kazanmanın yolunun ise seçimi önce gönüllerde kazanma olduğunu dile getiren Erdoğan, bugüne kadar girilen 17 seçimin hepsinin böyle kazanıldığını, sandığın sadece başarılarının, gayretlerinin, emeklerinin, gönüllerde yapılan fetihlerin bir tescili olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hep en çok biz çalıştık. En fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizle en yakın ve samimi ilişkiyi biz kurduk. Vatandaşa 'oy yoksa hizmet de yok' diyen edepsizlerden asla olmadık. Kibri, tekebbürü, böbürlenmeyi yanımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Bize kibir yakışmaz. Bize gururlanmak yakışmaz. Biz, unutmayın tevazu ehliyiz. Mevlana'nın ifadesiyle 'Toprak gibi olacağız tevazuda.'

Sadece çalışkanlığımızla değil, vizyonumuzla da rakiplerimize fark attık. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşarak ulaşılmadık, kapısı çalınmadık, gönlüne dokunulmadık hiç kimse bırakmadık. Ardından da görevini en güzel şekilde yerine getirmiş olmanın huzuruyla sandıktan çıkacak sonucu bekledik."

Bu seçimlerde de yine aynı usulle çalışacaklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehirlerinize döndüğünüz andan itibaren önümüzdeki 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi vatandaşın oyunu 'çantada keklik' asla görmeyeceksiniz. Açık söylüyorum, hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye, 'tıpış tıpış oy vermek' zorunda değildir. Bilakis biz, hiçbir ayrım yapmadan her bir insanımızı 'velinimet görerek' kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin veya vermesin, her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz.

Hemşerilerimizi, şehirlerini en başarılı şekilde bizim yöneteceğimize tek tek ikna edeceğiz. Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım ayrı asla olmayacak."

"Muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır"

Halkın içinde ve milletle beraber olmanın en iyi seçim çalışması olduğuna işaret eden Erdoğan, medya ve sosyal medyanın önem taşıdığını ama asla sahada çalışmanın, gönülleri kazanmanın yerini tutmayacağını vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokakta, çarşıda, pazarda varlık göstermeden, siyaset yapılmaz. Mahalli idarelerde asıl yük, belediye başkan adayımızın omuzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, daha fazla koşturmak, daha fazla yorulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir. Hep beraber bunu başardığımızda, Allah'ın izniyle, muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır. Yeter ki biz işimizi hakkıyla yapalım, mesuliyetimizin hakkını verelim. Gerisi, Rabb'imizin yardımıyla, inşallah gelecektir. Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Buradaki her bir arkadaşıma sonuna kadar güveniyorum. Partimizi ve ittifakımızı milletimize karşı mahcup etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Bugüne kadar AK Parti'nin hizmet sancağını şehirlerinde gururla dalgalandırmış olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında yerini yeni arkadaşlarımıza bırakan belediye başkanlarımıza emekleri ve gayretleri için şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayını alfabetik sıraya göre tanıttı.

(Bitti)