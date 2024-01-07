Erdoğan: 31 Mart 2024 seçimleri için gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ülkede istişare kültürünün en geniş ve etkin şekilde uygulandığı tek siyasi teşekkül olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz, fazlamız olabilir. Ama ülkemiz, şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz." dedi.

1994 yılından itibaren ülkede yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadro olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Tüm zorluklara, vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen hamdolsun belediyecilikte adeta bir destan yazdık. '94 ruhu' denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Mahalli idarelerde elde ettiğimiz başarılardan aldığımız ilhamla ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihlerini nasıl tersine çevirdiysek, ülkemizin kalkınma ve demokrasi eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik."

"İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" yazısını işaret ederek, Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın, "Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Öyleyse durmak yok" diye seslendiği salondan "Evet", "Yola devam" sesleri yükseldi.

"21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz"

Partisinin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdikleri 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletin teveccühüyle iktidara geldiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her anı eser ve hizmet siyasetiyle dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir de iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı'yla da Meclis'te çoğunluğu elde ederek, milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksik kalacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da milleti mağdur etmemek adına yeri geldiğinde kendilerinin ödemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Öyleyse bunun için adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin her anında hep yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına bilhassa dikkat ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin hizmet belediyeciliğinden uzak şekilde yıllardır adeta eziyet çeken il ve ilçelerdeki vatandaşlara bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gençler, fazla zamanımız yok. 31 Mart'a kadar 'Durmak yok yola devam.' diyoruz. Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza 'Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin.' diyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz."

"Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceğiz"

15 Ocak Pazartesi günü diğer adaylarını tanıtacakları hem de seçim beyannamelerini açıklayacakları büyük bir tören yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim startını verecekleri bu törenle birlikte artık adaylarıyla, teşkilatlarıyla, üyeleriyle gece gündüz sahada olacaklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceklerine inandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Türkiye, 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 il ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Yine yaklaşık 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar yaygın bir şekilde, doğrudan millet iradesiyle işlediği pek az ülke vardır. Darbelerin ve vesayetin baskısından uzak, tamamen hür iradesiyle şehrinin belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, mahalle ve köy muhtarlarını, kısaca mahalli idarelerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)