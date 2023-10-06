Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını teslim aldı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde kongre delegelerinin kartlarının verildiği fuaye alanında kongre kartını teslim alan Erdoğan, "hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: AA / Güncel