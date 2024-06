Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti, milletimiz için yaptık, milletimizle birlikte, milletimizle hep istişare halinde kalarak yaptık." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasına, "ülkenin dört bir yanında AK Parti'nin millete hizmet davasını sırtlayan, ülkesi, milleti ve Türkiye'nin aydınlık istikbali için samimiyetle koşturan tüm kardeşlerimin her birine selamlarımı gönderiyorum." diyerek başlayan Erdoğan, toplantının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcısı ve bakanların geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklarını belirten Erdoğan, hem partinin gündemindeki meseleleri konuşacaklarını hem de Türkiye'yi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları 2 gün boyunca kapsamlı şekilde değerlendireceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 30 istişare toplantısında olduğu gibi demokratik bir atmosferde katılımcı bir anlayışla, kardeşliğin ve muhabbetin hakim olduğu bir iklimde kıymetli fikirlerini alacağız." dedi.

Geçen yıl hem 6 Şubat depremleri hem çok yoğun geçen 14 ve 28 Mayıs seçimleri dolayısıyla toplantılarını ertelemek durumunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan, seçimlerin hemen ardından da tüm vakit ve enerjilerini depremin yaralarının sarılması başta olmak üzere ülkenin acil sorunlarının çözümüne teksif ettiklerini söyledi.

Toplantıda bulunanların hemen hepsiyle çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini, görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "AK Parti'yle özdeşleşmiş, Türk siyasetine AK Parti'nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Son bir yıldır ülkemizin adeta gündemini kaplayan seçim maratonunun da tamamlanmasıyla öncelikle kardeşlerimizle beraber olalım istedik. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Sokağın sesine kulak verdik, çarşının, pazarın nabzını tuttuk"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-2 Temmuz'da yine Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla bir araya geleceklerini anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böylece yol ve dava arkadaşlığımızın, siyasi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmenin yanı sıra son bir yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız. Rabb'imiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de 'onların işleri kendi aralarında istişareyledir' buyuruyor. Peygamberimiz de istişare edenin pişmanlık duymayacağını bizlere müjdeliyor. Siyasi hayatımızın her aşamasında olduğu gibi partimizin kuruluşundan itibaren de istişareye, kararlarımızı ortak akılla almaya önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti, milletimiz için yaptık, milletimizle birlikte, milletimizle hep istişare halinde kalarak yaptık. Sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle istişare ettik. Bilim adamlarımızda, akademisyenlerimizle, gençlerimizle istişare ettik. Türkiye'nin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarla, hanım kardeşlerimizle istişare ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle, emekçi kardeşlerimizle istişare ettik. Saçlarını ülkemize ve milletimize hizmet yolunda ağartmış büyüklerimizle, emeklilerimizle istişare ettik. Türkiye'nin selameti ve geleceği için söyleyecek sözü, görüşü, eleştirisi ve teklifi olan her bir insanımızla istişare ettik. Sokağın sesine kulak verdik, çarşının, pazarın nabzını tuttuk. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık. Ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımızı ne partimizi sürekli aynı seslerin duyulduğu, farklı fikirlere kapalı yankı odalarına hapsetmedik. Türkiye adına milletimizin huzuru, refahı, istikbali adına demokrasimizin güçlenmesi, serpilmesi, büyümesi adına söyleyecek sözü olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun, her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık."

-"Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı"

Bu süreçte en fazla kendi kadroları ve mensupları ile bu kutlu davaya gönül ve omuz veren yol arkadaşlarıyla istişare ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasi rakiplerimiz dahil bizi tanıyan herkes şu gerçeği kabul ve tasdik etmektedir, AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları; istişare, müzakere ve katılımcılıktır. AK Parti'nin her toplantısı aynı zamanda geniş katılımla gerçekleştirilen bir meşveret meclisidir ve bugüne kadar daima böyle olmuştur. Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İşte bugünkü toplantımız gibi bizimle ete, kemiğe büründü."

Erdoğan, istişareyi siyasette sadece kullanışlı bir söylem olmaktan çıkartıp, her seviyede pratiğe döken, uygulayan ve kurumsallaştıran parti olduklarının altını çizdi.

Birkaç ay sonra 23. kuruluş yıl dönümlerini kutlayacaklarını anımsatan Erdoğan, "23 yıldır bizi ayakta tutan, bizi rakiplerimize göre avantajlı kılan vasfımız hiç kuşkusuz ortak akla önem vermemiz, ortak akılla hareket etmemizdir. Kuruluşumuzdan beri farklı düşünceleri, ortak akıl potasında buluşturduk. Eleştiriye, özellikle yapıcı, yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. Partimiz bünyesindeki demokratik mekanizmaları en iyi şekilde işlettik." diye konuştu.

(Sürecek)