Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini onunla bütünleştirmiş bir hareket olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini onunla bütünleştirmiş bir hareket olduğunu bildirdi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda yaptığı konuşmada, seçime kalan 10 ayda, ana kademeyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla beraber büyük bir gayretle koşacaklarını söyledi.

AK Parti'nin genel başkanından teşkilatına, sandıkta oy veren seçmenine kadar tüm mensuplarının bu büyük sorumluluğun vebalini üstlendiğini belirten Erdoğan, "Genel merkezimiz tüm organlarıyla davamızın karargahıdır. İl başkanlarımız, davamızın illerdeki sancak beyleridir, il yönetimlerimiz partimizin sahadaki Alperenleridir, belediye başkanlarımız şehirlerimizin hizmet erleridir. AK Parti'de görev alan, üye olan her bir kardeşim kutlu mücadelemizin kendi mahallindeki temsilcileridir. Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan 'İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca' misali, 'Benim olmadığım yerde kimse yoktur' şuuruyla, var gücüyle çalışmasını, çabalamasını bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın katılımcılarına yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, unutmayın omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil, gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz. Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatının baharındaki gençlerimizin, güneşin altında ter döken çiftçilerimizin, devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin, eli tetikte gözü ufukta nöbet bekleyen askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört bir ucunda gururla dalgalandıran resmi ve özel tüm temsilcilerimizin, ülkenin geleceğine yatırım yapan girişimcilerimizin, ciğerparelerine kavuşmak için 1080 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahraman milletin, velhasıl 85 milyonla birlikte yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz."

"Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz, çok hizmetimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her adımda, her faaliyette bu şuurla hareket edildiğine yürekten inandığını belirterek, "Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var, bizim bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var, bizim evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak daha çok adımımız var. Bizim Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına kadar gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş 100 milyonlara verecek daha çok umudumuz var. Bizim maziden atiye kurduğumuz köprümüzü uzatacak daha çok yerimiz var." dedi.

Cumartesi günü Çorum ve ardından Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk." ifadelerini kullandı ve daha yapacak çok işlerinin olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsini de hayata geçireceğiz. AK Parti'nin bundan sonraki yıl dönümlerini işte bu adımların eşliğinde daha büyük bir gururla, sevinçle, çok daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çünkü biz bu yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini onunla bütünleştirmiş bir hareketiz.

Herkes gibi biz de bir gün bu fani alemden göçüp gideceğiz. 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi ve geride tıpkı bugün bizim ecdada yaptığımız gibi nesiller boyunca hep hayırla yad edilmemizi sağlayacak eserler, hizmetler, başarılar, zaferler bırakmış olmayı ümit ediyoruz."

"2023 gençliğimizin patlama yılı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratları üzerine, "İşte gençlik burada, ben de bu gençliğimizle iftihar ediyorum. Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. Sizlerin her birinizin de aynı hissiyatı taşıdığından zerre kadar şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)