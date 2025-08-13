Erdoğan: Gençler Bizim Umudumuz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. 'g

Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 81 vilayet ve 922 ilçede uç beyleri olarak gördüğü gençlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

AK Parti olarak alametifarikaları olan istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, ilk önce Kadın Kolları'nın bir araya geldiğini ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ardından 11-13 Temmuz'da AK Parti'nin kurmay kadrosuyla 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın icra edildiğini hatırlatan Erdoğan, gençlerin kampının da her açıdan bereketli, faydalı, ufuk ve zihin açıcı geçtiğini öğrenmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Erdoğan, kamp öncesinde 100 bin gencin katıldığı saha araştırmasıyla Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çektiklerini aktardı.

Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Erdoğan, stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini gençlerle paylaşan bakanlara, akademisyenlere ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

"Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız"

Erdoğan, her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş, güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kampın tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. AK Parti'nin AK Gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte inşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın, bölen değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, kutuplaştıran değil kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız."

AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye'nin en büyük, en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlerin siyasi adresinin hiç tartışmasız 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti olduğunu söyledi.

Erdoğan, "2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük." dedi.

"Bizim gençliğimiz Kızıl Elma'nın peşindeki gençliktir"

Son üç ayda AK Parti'ye 130 bin yeni genç üyenin katıldığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik ailemizin yeni mensuplarına, Türkiye'nin en büyük partisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gençlik Kolları olarak 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan asla çıkarmamanızı sizlerden istirham ediyorum."

Erdoğan, AK Parti'ye yarın da katılımlar olacağını, farklı katılımlarla güçlenerek yola devam edeceklerini söyledi.

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş, inanmış birer nefersiniz. Unutmayın, bizim gençliğimiz Kızıl Elma'nın peşindeki gençliktir. 'Nizam-ı aleme içten talip ol. Kızıl Elma neredeyse ara bul. Bağlamasın seni şöhret, para, pul. Hesaplar var sorulmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor.' Bizim gençliğimiz merhum Abdurrahim Karakoç'un işte bu mısralarla tarif ettiği nizam-ı aleme talip olan, bu uğurda koşan, koşturan, hesap soran bir gençliktir. Bu salonda bulunan gençlik ufkun ötesini düşünen, Gök Kubbe'yi çadırı gören, semayı ay yıldızlı al bayrağımızla süsleyen bir gençliktir. Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Bölgemizde barış ve huzurun teminatı inşallah yine sizler olacaksınız."

(Sürecek)