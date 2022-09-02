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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın."

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Şık AK Parti Mahkum Güncel Haberler

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