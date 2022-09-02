Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın."
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel