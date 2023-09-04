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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerine tahılın un halinde gönderilmesi noktasında Rusya, Türkiye, Katar adım atmak suretiyle temenni ediyorum ki...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerine tahılın un halinde gönderilmesi noktasında Rusya, Türkiye, Katar adım atmak suretiyle temenni ediyorum ki bu ülkelerin yanında oluruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerine tahılın un halinde gönderilmesi noktasında Rusya, Türkiye, Katar adım atmak suretiyle temenni ediyorum ki bu ülkelerin yanında oluruz."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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