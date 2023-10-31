Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel