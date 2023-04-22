Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz"
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel