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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası Güncel Haberler

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