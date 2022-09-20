Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur." Güncel Kaynak: AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Doğu Kudüs Filistin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin... - Haberler

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