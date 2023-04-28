Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title