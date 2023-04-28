Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.