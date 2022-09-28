Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adaların silahlandırılması) ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adaların silahlandırılması) ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adaların silahlandırılması) ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik"
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel