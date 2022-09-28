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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adaların silahlandırılması) ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Adaların silahlandırılması) ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adaların silahlandırılması) ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adaların silahlandırılması) ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik"

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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