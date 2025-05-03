Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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