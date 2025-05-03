Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz."
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel