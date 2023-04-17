Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz.