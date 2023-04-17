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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Yakası İstanbul Güncel Haberler

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