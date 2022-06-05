Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 3600 ek gösterge tamamlandı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 3600 ek gösterge tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 3600 ek gösterge tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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