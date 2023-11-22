Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ablukayı kırmak, bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin atacağı adımlar, oluşturacağı...

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ablukayı kırmak, bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin atacağı adımlar, oluşturacağı stratejilerle mümkün olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ablukayı kırmak, bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin atacağı adımlar, oluşturacağı stratejilerle mümkün olacaktır"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

title