Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ablukayı kırmak, bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin atacağı adımlar, oluşturacağı...
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ablukayı kırmak, bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin atacağı adımlar, oluşturacağı stratejilerle mümkün olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ablukayı kırmak, bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin atacağı adımlar, oluşturacağı stratejilerle mümkün olacaktır"
Kaynak: AA / Güncel