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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Abdi İpekçi basketbol Güncel Haberler

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