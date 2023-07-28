Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel