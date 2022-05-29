Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz."

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title