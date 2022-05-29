Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin...
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, üzerine düşeni terörle mücadelede yerine getirmiyorsa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz."
AA / Mehmet Tosun - Güncel