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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel
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