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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin) Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin) Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin) Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir"

Kaynak: AA / Güncel

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