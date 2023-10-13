Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin) Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin) Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin) Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir"
Kaynak: AA / Güncel