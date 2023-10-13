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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Suriye PKK Güncel Haberler

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