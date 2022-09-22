Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin, Mir ödeme sistemini kullanan Türk bankalarına yaptırım uyarısı) Bunlar dostluğa, ekonomik ilişkilerimizin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin, Mir ödeme sistemini kullanan Türk bankalarına yaptırım uyarısı) Bunlar dostluğa, ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin, Mir ödeme sistemini kullanan Türk bankalarına yaptırım uyarısı) Bunlar dostluğa, ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel