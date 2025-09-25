Haberler

Erdoğan, Trump ile Görüşmek Üzere Washington'a Gitti

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi.

Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gelecek.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
