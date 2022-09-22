Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel