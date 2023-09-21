Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz."
Kaynak: AA / Güncel