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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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