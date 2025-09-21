Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

Erdoğan, Genel Kurul programından önce New York'taki Türkevi'ni ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin "Sayın Şara ile ilgili yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Hayırlısı olsun inşallah" dedi.

