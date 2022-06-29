Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya- Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.
AA / Mümin Altaş - Güncel