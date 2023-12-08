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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız...

8 Aralık 2023 13:03 Son Güncelleme: 13:04 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz.