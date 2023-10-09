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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.