Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB Üyelik Sürecimize Desteğini Esirgemeyen İtalya'nın Bu Yaklaşımını Sürdüreceğine İnanıyorum

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile düzenlenen ortak basın toplantısında, küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki müttefiki daha yakın iş birliğine yönlendirdiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum" dedi. Meloni ise "Göç konusunda da son derece iyi tedbirleri ortak olarak almış olduğumuzu dile getirdik. Türkiye kaynaklı göçmen akışı sıfıra indi" diyerek Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Erdoğan ilk olarak Roma'daki Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberindeki elçilik heyeti tarafından karşılandı. İtalya Başbakanı Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Meloni tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Meloni, baş başa görüşmeye geçti ve daha sonra Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi yapıldı.

Görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni yapıldı ve iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Meloni, şöyle konuştu:

"Türkiye ile iş birliğimiz sadece sahada değil. Hükümetler arasında ne kadar çok mutabakat imzaladığımızı gördük. Bir yandan da iş dünyasının bir forumu şu anda takip ediliyor. Yüzlerce firma şu anda orada. Sayın Erdoğan ile birlikte ben de iştirak edeceğim.

" Erdoğan en başından itibaren, Ukrayna'da her zaman arabuluculuk üstlendi"

Enerjide, doğal gazda stratejik ortaklar durumundayız. Fırsatları her zaman değerlendirmeye gayret ediyoruz. Hem yenilenebilir enerji hem de diğer alanlarda daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda da iş birliği arzusundayız. Hızlı trende de aynı şekilde. Kültür varlıklarımızın, arkeolojinin, sporun. Parantez açalım, Türkiye ve İtalya bir sorumluluğu paylaştılar, 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı birlikte gerçekleştirecek iki ülke. İlişkimiz stratejik bir ilişki, ilişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Aynı zamanda Avrupa'da, Akdeniz'de müttefik ülkeleriz. Biz de NATO ülkesiyiz. Sayın Erdoğan ile bunları da uzun uzun istişare ettik. Jeopolitik krizler uzun süredir önceliklerimiz. Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ettim. Çünkü kendisi en başından itibaren, Rus işgalinden bu yana Ukrayna'da oluşan savaş ortamında her zaman arabuluculuk üstlendi. Biz İtalya olarak sayın Başkan Trump'ın da çabalarını, adil bir barışın oluşması yönündeki gayretlerini destekliyoruz. Hepimiz ümit ediyoruz ki, Ukrayna Devlet Başkanı ile yapılan görüşmesinin bir dönüm noktası olmuş olabildiğini.

Ukrayna bağlamında gerçek bir barışın olabilmesini umuyoruz. Dünya Savaşı'nın yıl dönümü vesilesiyle söylendi, dün üç günlük ateşkes duyduk. Bu sadece üç gün değil de sürekli ve kalıcı olsun arzusundayız. Rusya'nın da barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz.

Orta Doğu'dan bahsettik. Özellikle Gazze'de durum daha trajik hale geliyor. İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor.

"Suriye'de demokratik bir geçiş olsun istiyoruz"

Suriye'de demokratik bir geçiş olsun ve toplumun etnik ve dini azınlıklar dahil olmak üzere kucaklandığı bir geçiş olsun istiyoruz. Aynı zamanda ekonomik açıdan da yeniden inşa edilsin, insanlar gönüllü olarak evlerine geri dönebilsinler istiyoruz. Yeniden terör ortamı oluşmasın istedik. Türkiye ve İtalya zaten terör konusunda çok etkin bir mücadele gösteriyorlar.

"Türkiye kaynaklı göçmen akışı sıfıra indi"

Libya'nın geleceği üzerinde de sohbet etme fırsatı bulduk. Tam istikrar konusunda, BM arabuluculuğu konusunda hemfikir durumdayız. Göç konusunda da son derece iyi tedbirleri ortak olarak almış olduğumuzu dile getirdik. Türkiye kaynaklı göçmen akışı sıfıra indi. Sayın Erdoğan'a bu vesileyle teşekkür ediyorum, sayın Bakanlarına da teşekkür ediyorum bu başarılarından ötürü. Bu yönde çalışmayı arzu ediyoruz. Bu iş birliğimizin hep devam etmesini arzu ediyoruz. Özellikle suç örgütleri ve insan kaçakçılarına hiç imkan vermemeliyiz."

"Yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları kaydetti:

"İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetlerin her geçen gün daha ileriye gittiğini görüyoruz. Akdeniz'in güvenliği, Orta Doğu'daki durum, Avrupa'nın istikrarı ve transatlantik bağın muhafazası gibi önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor. Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.

Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni iş birliği alanlarını değerlendirmeyi kararlaştırdık. Şüphesiz bu ilişkilerin diğer itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Malumunuz İtalya, dış ticaretimizde ilk beş ülke arasındadır. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde tesis ettiğimiz güçlü ticari bağlar 2022 yılındaki zirvemizde belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefini geride bırakmamızı sağladı. Keza karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 22 yılda bin 500'den fazla İtalyan firma ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza atarak iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Bu yıl içinde Türkiye'de düzenleyeceğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi üçüncü dönem toplantısı suretiyle bugün aldığımız kararların takibini de yapacağız. İtalya ile savunma sanayi alanında da önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak coğrafyamız olan Akdeniz'de hem ülkelerimize hem de bölgeyle fayda sağlayacak enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız.

"Düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi sürdüreceğiz"

İtalya ile düzensiz göçle mücadele alanındaki iş birliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde ayrıca kültür, eğitim, spor, vize gibi konuları ele aldık. Malumunuz, dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile beraber ortak ev sahipliği yapacağız.

"AB üyelik sürecimize desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum"

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki güçlü müttefiki daha yakın iş birliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda AB'ye üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum.

Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki son gelişmelere sayın Başbakan ile değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında özellikle asli aktör olarak Türkiye çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek.

" Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir"

İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda İtalya'nın Suriye'de oynadığı yapıcı role ve bilhassa yeniden inşa sürecinde Türkiye-İtalya ortaklığına değindik. Bu konudaki istişarelerimizin devamına mutabık kaldık.

İtalya'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı sayın Mattarella ile bir görüşmem olacak. Kendisini ve sayın Meloni'yi inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Bu düşüncelerle nazik ev sahiplikleri için sayın Başbakan'ın şahsında İtalyan dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."